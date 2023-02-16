Еврокомиссар: Европа значительно снизила поставки газа из России по трубопроводам

Брюссель, , 19:37 — REGNUM Евросоюз больше не закупает российский уголь и сократил на 90% импорт нефти из России, написала в своем Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Также она отметила значительное снижение поставок газа по трубопроводам.

Ранее ЕС отменил потолок цен на два вида нефтепродуктов из российской нефти. Предельная цена не применяется в случае, если российский нефтепродукт будет переработан в третьей стране «путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт». Тогда нефтепродукт больше «не считается» российским.

Как сообщало ИА REGNUM, издание Bussines Insider отметило, что в подземных хранилищах ЕС скопился большой объём природного газа, закупленного по высоким ценам, и любые продажи его на спотовом рынке будут убыточны.

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