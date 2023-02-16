Брюссель, 16 февраля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Евросоюз больше не закупает российский уголь и сократил на 90% импорт нефти из России, написала в своем Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также она отметила значительное снижение поставок газа по трубопроводам.

Ранее ЕС отменил потолок цен на два вида нефтепродуктов из российской нефти. Предельная цена не применяется в случае, если российский нефтепродукт будет переработан в третьей стране «путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт». Тогда нефтепродукт больше «не считается» российским.

Как сообщало ИА REGNUM, издание Bussines Insider отметило, что в подземных хранилищах ЕС скопился большой объём природного газа, закупленного по высоким ценам, и любые продажи его на спотовом рынке будут убыточны.

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