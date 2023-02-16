Глава Пентагона Ллойд Остин отказался говорить о попытках нанести поражение России

Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин отказался делать заявление о том, что «Россия должна проиграть» в специальной военной операции на Украине.

Ллойд Остин © EPA/VALDA KALNINA/ТАСС

В ходе пресс-конференции в Таллине его спросили, почему так сложно говорить о том, что Россия должна проиграть на Украине. Он уклонился от ответа на этот вопрос, заявив:

«Первое, что мы можем сделать, — это то, что мы уже делаем: работаем вместе с союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине остро необходимую военную помощь».

Он добавил, что военные действия продолжат видоизменяться, поэтому нужно работать, чтобы гарантировать поставку вооружений Киеву.