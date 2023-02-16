Москва, 16 февраля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 февраля провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин

Лидеры России и Узбекистана обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В сентябре 2022 года в Самарканде Путин и Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.