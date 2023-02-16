Лондон, 16 февраля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Для экономического роста и удовлетворения спроса на голубое топливо Китаю потребуются как российский трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ (СПГ). Такое мнение высказал исполнительный вице-президент Shell по рынку СПГ Седерик Кремерс в ходе телеконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Кремерс отметил, что газовая система Западной Сибири России не соединена с Восточной, через которую и осуществляются поставки в Китай. По его словам, в настоящее время власти РФ работают над соединением систем, а также над новыми маршрутами поставок голубого топлива в Поднебесную.

«Что касается ситуации в Китае, то для возвращения к ожидаемым темпам роста им понадобятся все три источника поставок для удовлетворения спроса: внутреннее предложение, возросшие объемы по трубе и продолжение поставок СПГ», — сказал он.

По итогам 2022 года поставки газа в Китай по «Силе Сибири» достигли рекордных 15,5 млрд кубометров.