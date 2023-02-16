Винница, Украина, 16 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Представители органов правопорядка задержали мужчину, повредившего распятие и выбившего 18 окон в храме Рождества Пресвятой Богородицы в украинском посёлке Мурованые Куриловцы в Винницкой области. Соответствующая информация была опубликована на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крест на куполе храма

Ранее на сайте УПЦ появилась информация, что в ночь на 13 февраля неизвестные совершили акт вандализма: разбили почти все окна и повредили скульптуру «Крест Голгофа», расположенную у входа на церковный двор.

«Полиция задержала вандала, который изуродовал топором распятие Спасителя на церковном дворе и выбил 18 окон в храме», — говорится на сайте Украинской православной церкви.

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Уточняется, что следователи завели уголовное дело по статье о повреждении религиозных сооружений или культовых домов. Вандалу грозит до трёх лет тюрьмы.

По убеждению прихожан, подобные акты вандализма — следствие пропаганды против канонической Украинской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) провела первое богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.