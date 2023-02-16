Лукашенко назвал условие для нормализации отношений с Западом
Минск, 16 февраля 2023, 19:16 — REGNUM Нормализации отношений с Западом может способствовать невмешательство стран ЕС во внутренние дела Белоруссии, заявил 16 февраля президент республики Александр Лукашенко.
Глава Белоруссии подчёркивает, что если Запад «не будет гнуть страну через колено», то удастся быстро договориться.
Президент Белоруссии напомнил о протестах оппозиции против итогов выборов в 2020 году, которые были созданы западными странами, но перевернуть страну им не позволили.
Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко считает, что для жителей Европы наилучшим вариантом было бы сплочение с Россией, такому альянсу завидовали бы в США и Китае, сказал он.
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