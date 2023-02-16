Лукашенко: Белоруссия хочет нормальных отношений с Западом, но при определённых условиях

Минск, , 19:16 — REGNUM Нормализации отношений с Западом может способствовать невмешательство стран ЕС во внутренние дела Белоруссии, заявил 16 февраля президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Белоруссии подчёркивает, что если Запад «не будет гнуть страну через колено», то удастся быстро договориться.

«Не мешайте нам жить, а мы будем для вас хорошими партнёрами. Мы готовы сделать всё, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил о протестах оппозиции против итогов выборов в 2020 году, которые были созданы западными странами, но перевернуть страну им не позволили.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко считает, что для жителей Европы наилучшим вариантом было бы сплочение с Россией, такому альянсу завидовали бы в США и Китае, сказал он.

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