Минск, 16 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Нормализации отношений с Западом может способствовать невмешательство стран ЕС во внутренние дела Белоруссии, заявил 16 февраля президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Глава Белоруссии подчёркивает, что если Запад «не будет гнуть страну через колено», то удастся быстро договориться.

«Не мешайте нам жить, а мы будем для вас хорошими партнёрами. Мы готовы сделать всё, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил о протестах оппозиции против итогов выборов в 2020 году, которые были созданы западными странами, но перевернуть страну им не позволили.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко считает, что для жителей Европы наилучшим вариантом было бы сплочение с Россией, такому альянсу завидовали бы в США и Китае, сказал он.

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