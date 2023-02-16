Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прооперирована

Москва, , 19:02 — REGNUM Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице, она прооперирована. Об этом 16 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Тамара Москвина © Владимир Гердо/ТАСС

Спортивная газета ссылается на слова источника, который рассказал, что пациентка чувствует себя хорошо.

«Вчера прошла операция, диагноз позвольте не уточнять. Чувствую себя прекрасно», — цитирует слова Москвиной агентство ТАСС.

Она добавила, что рассчитывает оказаться со своими спортсменами на финале Гран-при России, который состоится 3–5 марта в Санкт-Петербурге.

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