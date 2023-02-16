В центре Москвы в день послания президента Федеральному собранию перекроют несколько улиц

Москва, , 18:50 — REGNUM Движение по нескольким улицам в центре Москвы 21 февраля будет закрыто, сообщили 16 февраля в столичном департаменте транспорта.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этот день президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию.

С полуночи и до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, от Ильинки до Варварки, сообщили в департаменте.

Как сообщалось ранее, президент начнет оглашать послание в 12:00.