Вена, 16 февраля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, поддержавший решение передать Украине новейшее вооружение, по мнению читателей австрийской газеты Exxpress, является «агитатором» и «поджигателем войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Ранее европейский дипломат обратился к западным странам с призывом как можно скорее передать Киеву хранящиеся у них на складах танки.

Поддержки среди жителей Австрии он не нашёл.

Так, один из читателей газеты недоумевает, как Боррель после этого может считать себя дипломатом.

«Господин Боррель — крупнейший в ЕС разжигатель ненависти. Почему ему и его сторонникам самим не поехать и не повоевать на Украине вместо того, чтобы подстрекать других», — пишет другой житель Австрии.

По словам другого автора, «Боррель — отвратительный агитатор, а США и страны Евросоюза хотят натравить друг против друга Германию и Россию, чтобы разрушить их отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи соцсетей рекомендовали поместить в дом престарелых главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за сравнение антироссийских санкций с мышьяком.