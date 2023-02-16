В Минобороны сообщили о возвращении 101 военнослужащего из украинского плена

Москва, , 18:44 — REGNUM После переговоров с подконтрольной Киеву территории был возвращён 101 военнослужащий, сообщили в Министерстве обороны 16 февраля.

Прибытие в Луганск освобожденных военнопленных © Александр Река/ТАСС

В плену им грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации, все они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, отметили также в министерстве.

Как сообщалось ранее, 12 февраля власти Луганской Народной Республики сообщили о возвращении из украинского плена 12 военнослужащих.