Минобороны: из украинского плена вернули 101 военнослужащего
Москва, 16 февраля 2023, 18:44 — REGNUM После переговоров с подконтрольной Киеву территории был возвращён 101 военнослужащий, сообщили в Министерстве обороны 16 февраля.
В плену им грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве.
Освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации, все они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, отметили также в министерстве.
Как сообщалось ранее, 12 февраля власти Луганской Народной Республики сообщили о возвращении из украинского плена 12 военнослужащих.