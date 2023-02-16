Москва, 16 февраля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. После переговоров с подконтрольной Киеву территории был возвращён 101 военнослужащий, сообщили в Министерстве обороны 16 февраля.

Александр Река/ТАСС Прибытие в Луганск освобожденных военнопленных

В плену им грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации, все они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, отметили также в министерстве.

Как сообщалось ранее, 12 февраля власти Луганской Народной Республики сообщили о возвращении из украинского плена 12 военнослужащих.