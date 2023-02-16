Москва, 16 февраля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в Республике Абхазии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сухум, Абхазия

Протокол предполагает усиление ответственности сторон за расходование средств Российской Федерации на выплату пенсий и доплаты к пенсии российским гражданам, постоянно проживающим в республике. В частности, изменения предусматривают возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти, с последующей возможностью взыскания данных сумм в порядке регресса с соответствующих виновных лиц.

Кроме того, изменения направлены на закрепление необходимости соблюдения конфиденциальности информации, обмен которой осуществляется в ходе сотрудничества.

Объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2015 года по 30 июня 2022 года составил 24,35 млн рублей, в том числе повлекших излишнюю выплату сумм пенсий — 19,6 млн рублей, сумм доплаты к пенсии — 4,7 млн рублей, отмечается в сопроводительных материалах.