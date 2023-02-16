Токаев поговорил с Зеленским впервые с июля 2022 года
Астана, 16 февраля 2023, 18:23 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским впервые с июля 2022 года. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба главы республики.
«Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Токаев подтвердил позицию по дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН.
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В пресс-службе добавили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
В последний раз Токаев и Зеленский разговаривали в июле 2022 года. Тогда они обсуждали, в частности, сделку по экспорту украинского зерна.