Токаев провёл телефонный разговор с Зеленским впервые с июля 2022 года

Астана, , 18:23 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским впервые с июля 2022 года. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба главы республики.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Токаев подтвердил позицию по дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН.

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В пресс-службе добавили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В последний раз Токаев и Зеленский разговаривали в июле 2022 года. Тогда они обсуждали, в частности, сделку по экспорту украинского зерна.