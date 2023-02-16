Мишустин: 29 регионам компенсируют затраты на организацию детских экскурсионных поездок

Москва, , 18:28 — REGNUM В России расширят туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, сообщил 16 февраля председатель правительства Михаил Мишустин.

Экскурсия по музею © ИА REGNUM

Так, в 2023 году на компенсацию затрат 29 российским регионам, специально разработавшим такие детские поездки, будет выделен один миллиард рублей.

В 2022 году в пилотной программе принимали участие 18 субъектов, теперь к ней присоединились ещё 11 регионов. Увеличенное в два раза финансирование позволит расширить кругозор и совершить экскурсионные поездки не менее 200 тысячам детей, заявил премьер-министр.

Минэкономразвития России планирует довести средства до регионов в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации «Известий», туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк в 2023 году не будут возвращать в привычном виде. Такое решение объясняется дефицитом федерального бюджета.