Москва, 16 февраля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В России расширят туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, сообщил 16 февраля председатель правительства Михаил Мишустин.

ИА REGNUM Экскурсия по музею

Так, в 2023 году на компенсацию затрат 29 российским регионам, специально разработавшим такие детские поездки, будет выделен один миллиард рублей.

В 2022 году в пилотной программе принимали участие 18 субъектов, теперь к ней присоединились ещё 11 регионов. Увеличенное в два раза финансирование позволит расширить кругозор и совершить экскурсионные поездки не менее 200 тысячам детей, заявил премьер-министр.

Минэкономразвития России планирует довести средства до регионов в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации «Известий», туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк в 2023 году не будут возвращать в привычном виде. Такое решение объясняется дефицитом федерального бюджета.