Столтенберг призвал НАТО готовиться к многолетнему противостоянию с Россией

Брюссель, , 18:19 — REGNUM Страны НАТО должны быть готовы к тому, что противостояние с Россией продлится очень много лет, заявил 16 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом Столтенберг допустил, что ситуация может измениться.

Ранее в Кремле, МИДе, Совбезе и Минобороны констатировали, что участие НАТО в войне против России является уже фактически прямым.

Руководители НАТО, как и всех западных стран, в свою очередь, заявляют, что не находятся в состоянии войны с Россией, а лишь «поддерживают Украину».