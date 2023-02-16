Москва, 16 февраля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Миграционная служба столичной полиции приняла решение о запрете въезда в Россию гражданке США Алисии Дэй, которую ранее задержали за выгул теленка на Красной площади. Об этом сказано в документах, предоставленных столичным ГУВД в Троицкий суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь. Москва

«Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дэй Алисии, 9 августа 1988 года рождения, на срок до 13 февраля 2063 года», — говорится в протоколе, предоставленном в суд.

Из материалов дела следует, что Дэй, прибывшая по туристической визе, проживала в Москве без регистрации. Она не знала о том, что это необходимо сделать в соответствии с законодательством РФ.

Ранее стало известно, что Дэй решила самостоятельно покинуть Россию.

Напомним, что в начале февраля 34-летняя американка, проживающая в подмосковном Реутове, купила животное через онлайн-площадку для объявлений, после чего решила показать ему Красную площадь. Позднее Тверской суд Москвы назначил ей 13 суток ареста и 20 тыс. рублей штрафа за нарушение правил организации митинга.