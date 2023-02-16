В США заявили, что конфликт на Украине заставляет пересмотреть военную теорию

Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Конфликт на Украине заставляет пересмотреть военную теорию последних десятилетий. Об этом 16 февраля заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью The Financial Times.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ситуация на Украине вновь сделала актуальной тактику сухопутных сражений XX века.

Он отметил, что это заставило Пентагон пересмотреть военную стратегию, которая была наработана в ходе боевых действий в Афганистане и Ираке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Милли заявил, что из-за ситуации на Украине Пентагон пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета.

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