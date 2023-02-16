Пентагон может пересмотреть военную теорию из-за конфликта на Украине
Вашингтон, 16 февраля 2023, 18:17 — REGNUM Конфликт на Украине заставляет пересмотреть военную теорию последних десятилетий. Об этом 16 февраля заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью The Financial Times.
По его словам, ситуация на Украине вновь сделала актуальной тактику сухопутных сражений XX века.
Он отметил, что это заставило Пентагон пересмотреть военную стратегию, которая была наработана в ходе боевых действий в Афганистане и Ираке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Милли заявил, что из-за ситуации на Украине Пентагон пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета.
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