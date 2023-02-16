Вашингтон, 16 февраля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Конфликт на Украине заставляет пересмотреть военную теорию последних десятилетий. Об этом 16 февраля заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, ситуация на Украине вновь сделала актуальной тактику сухопутных сражений XX века.

Он отметил, что это заставило Пентагон пересмотреть военную стратегию, которая была наработана в ходе боевых действий в Афганистане и Ираке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Милли заявил, что из-за ситуации на Украине Пентагон пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета.