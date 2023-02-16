Госдума вводит штрафы до 450 тыс. рублей за неправильное обращение с навозом

Москва, , 18:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за уничтожение плодородного слоя почвы, а также за порчу земель в результате нарушения требований к обращению побочных продуктов животноводства, то есть навоза и помета, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Коровы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Одновременно вводится наказание за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства при их хранении, транспортировке, обработке, переработке и реализации.

Штрафы составят от 30 тыс. до 450 тыс. рублей, предполагается и административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Инициатива будет доработана ко второму чтению, предполагается уточнить штрафные санкции, речь идет о вопросе введения ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее Госдума приняла закон, определивший правовые основы обращения побочных продуктов животноводства для обеспечения их эффективного вовлечения в хозяйственный оборот в сельскохозяйственном производстве, в первую очередь, как источника повышения плодородия почвы. Фактически было введено право собственности на навоз.

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