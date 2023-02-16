Калининград, 5 октября, 2015, 10:54 — ИА Регнум. Таможенная служба Польши с сегодняшнего дня, 5 октября, внедрила в пилотном режиме электронную систему «E-Booking TRUCK», которая позволит грузоперевозчикам заранее бронировать время совершения таможенных операций непосредственно на границе. Данное нововведение будет действовать в пункте пропуска Гжехотки, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне.

«Грузоперевозчики, забронировавшие время оформления на специализированном сайте, будут обслуживаться польскими таможенными органами в пункте пропуска Гжехотки в приоритетном порядке», — говорится в сообщении Таможенной палаты в г. Ольштын.

Бронировать конкретное время таможенного оформления можно будет максимум за 30 дней до предполагаемой даты пересечения границы. Сделать это сможет как сам экспедитор, так и таможенный представитель.

Перед тем, как внедрить систему на границе с Калининградской областью, польские таможенники «обкатали» её в тестовом режиме на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Корощин-Козловичи». Однако, как признаются таможенники, впервые ноу-хау они увидели на границе России с Эстонией.

«Водители хвалятся (на российско-эстонской границе), сдавая этот экзамен, — сообщил журналистам директор Таможенной палаты в Белостоке Мирослав Сенкевич. — Мы хотим реализовать у себя это решение, которое применяется в другом месте и работает».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала 2015 года грузопоток на российско-польском направлении сократился на 20%. В этой связи замдиректора Таможенной палаты в Ольштыне Артур Глувчиньски заявлял, что «может показаться, что внедрение «Е-Booking Truck» на границе с Калининградской областью не имеет смысла, поскольку у нас давно не наблюдается скопления грузового автотранспорта».

Однако, по словам экспертов, снижение грузопотока на калининградском направлении — не повод для отказа от электронного бронирования. Единожды зарегистрировавшись в системе, водитель сможет воспользоваться её преимуществами, следуя, например, через Белоруссию, где в очереди приходится ждать иногда по 8−10 часов.