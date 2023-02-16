Киев, 16 февраля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Советский Союз был развален украинцами, заявил 16 февраля глава киевского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР под прицелом

По его словам, около половины участников первой в СССР стачки шахтёров были с Украины и что именно эти протесты имели решающее значение.

Теперь Киев сможет разрушить и «Россию как государство», добавил Данилов.

Как сообщалось ранее, 16 февраля Данилов также заявил, что Россия «будет демонтирована», а в противном случае продолжит «составлять угрозу для всего мира».