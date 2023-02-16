Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) стал бы «подарком для наших недругов», заявили в МИДе. В Госдуме придерживаются другого мнения: нужно как можно скорее покинуть глобалистский клуб, где состоят «недруги», вводящие санкции. Членство в ВТО, куда наша страна стремилась еще до распада СССР, сейчас потеряло всякий смысл, полагают аналитики. Другие, напротив, предостерегают: утрата «членского билета» ВТО приведет к непредсказуемым и крайне нежелательным последствиям.

Иван Журенков, , 19:23 — REGNUM Всемирная торговая организация (ВТО), в которой Россия состоит с 2012 года, остается важной площадкой для отстаивания интересов России, а выход из ВТО «стал бы подарком для наших недругов». Об этом говорится в комментарии МИД порталу РБК.

Штаб-квартира ВТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Замглавы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов, отвечая в ходе выступления в Госдуме на вопрос о возможности ухода России из ВТО, указал: окончательного решения на этот счет пока не принято.

В апреле прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить вопрос — целесообразно ли пребывание России в Международном валютном фонде, Всемирной организации здравоохранения и в ВТО.

Всемирная торговая организация, существующая с середины 1990-х, считается структурой, которая должна содействовать свободе торговли посредством постепенного снижения тарифов. Она же призвана выступать арбитром в торговых спорах и защищать честность конкуренции.

Переговоры о подключении нашей страны к этой структуре (точнее, еще к ее предшественнице — Генеральному соглашению по тарифам и торговле, ГАТТ), начались еще до распада Советского Союза. Официальная заявка о присоединении к ГАТТ была подана в 1993-м. И наконец, с 2012 года Россия — полноправный член ВТО. Но санкции, которые Запад начал вводить против России после 2014, и в особенности после начала СВО, по мнению ряда экспертов обнуляют все преимущества членства в международной организации.

После начала спецоперации парламентарии как минимум дважды выступали с инициативой о выходе из Всемирной торговой организации. В марте 2022-го группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с лидером партии и фракции Сергеем Мироновым внесла законопроект с предложением отозвать подпись России под Марракешским протоколом (учредительным документом ВТО).

«Коллективный Запад ввел в отношении нашей страны множество санкций… В этой ситуации Россия должна незамедлительно выйти из ВТО, раз и навсегда покончив с международной организацией, которая своими ограничениями принесла немало вреда нашей экономике», — цитировал Миронова официальный сайт СРЗП. Тогда же вопрос об уходе из торговой организации поднял лидер КПРФ Геннадий Зюганов и уже в январе этого года депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Сергей Миронов и Геннадий Зюганов © Михаил Метцель/ТАСС

Однако правительство России не связывает пребывание в ВТО и вопрос о санкциях. В марте прошлого года Минэкономразвития заявило: те страны — члены ВТО, которые не вводили антироссийские санкции, негативно восприняли бы выход нашей страны из организации. В Минэкономразвития полагают, что с точки зрения большинства участников торговой организации ограничения, наложенные на Россию, незаконны.

В санкционной кампании активно участвует меньшинство стран мира: США, европейские государства (как входящие, так и не входящие в ЕС), Канада, Япония и Австралия. В то же время полноправными членами ВТО или наблюдателями при организации являются почти все страны мира, за исключением КНДР, Эритреи, Палестинской автономии, Монако и Сан-Марино.

«Страны Запада своими действиями «выбросили на помойку» принципы ВТО», — отметил в августе прошлого года президент Владимир Путин. Ранее, в мае 2022-го, глава государства поручил правительству проанализировать санкции со стороны участниц ВТО и представить предложения — какую стратегию Россия должна выдерживать относительно членства в организации.

«Эпоха ВТО давно миновала. Ее идеи относятся к периоду пострейгановского неолиберализма, который завершился кризисом 2008 года», — сказал ИА REGNUM доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. По его мнению ВТО — институт уходящей эпохи глобализма, рудимент по нынешним временам. Сейчас страны стараются решать свои внешнеторговые, внешнеэкономические вопросы не путем создания глобальной зоны свободной торговли, а, напротив, при помощи протекционизма, ограничений и торговых войн, подчеркнул эксперт.

То, что в правительстве и МИДе говорят о необходимости сохранения членства России, свидетельствует о желании сохранить какие-то последние связи с западным миром, считает Комолов. «Нужно сохранить площадки для контактов, дискуссий и переговоров, такой площадкой может быть Всемирная торговая организация», — сказал эксперт. Но, полагает он, большого практического смысла оставаться в организации нет.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нынешняя ВТО всё больше напоминает Лигу Наций в последние дни ее существования и уже не в состоянии регулировать режим международной торговли, соглашается ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Но, добавляет он, выход из Всемирной торговой организации серьезно затруднил бы те торговые отношения России с западным миром, которые еще сохранились. Кроме того, с дружественными государствами Москва также взаимодействует на основе норм ВТО, которые в числе прочего обеспечивают низкий уровень таможенных тарифов.

«Поэтому, хотя Запад систематически нарушает правила ВТО, наш выход из этой организации ничего позитивного не даст», — убежден Колганов. Что же касается торговых санкций, уже вводимых против России, то, по его мнению, Москва могла бы отвечать симметричным образом и не особо бояться штрафных санкций со стороны ВТО.

«Процедуры Всемирной торговой организации весьма сложные. И на моей памяти еще ни разу не было случая, когда разногласия между странами-участницами по поводу введения тех или иных ограничений привели бы к штрафным санкциям со стороны ВТО», — отметил Колганов.

Как правило, возникшие разногласия решаются путем компромиссов или уступок, отметил собеседник. «Впрочем, если ВТО попробуют использовать как инструмент давления на Россию (как это уже происходит с Организацией по запрещению химического оружия или Международным олимпийским комитетом), тогда вопрос о выходе из Всемирной торговой организации снова станет актуальным», — добавил эксперт.

России необходимо остаться в ВТО и не поддаваться на происки «протекционистского лобби», считает Алексей Портанский, профессор департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ. За всю историю ВТО еще не было прецедента выхода из организации, что говорит в пользу пребывания в организации. Портанский напомнил: сразу после присоединения России к организации не только США и Европа, но и наш главный партнер — Китай сразу сняли многочисленные ограничения для наших производителей и экспортеров.

Памятник «Четыре расы» у здания ВТО © Валерий Шарифулин/ТАСС

Законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) также построено на правилах и принципах ВТО, напомнил эксперт. «Допустим, мы выйдем из ВТО. Но ни Казахстан, ни Киргизия, ни Армения не последуют нашему примеру. И в этом случае мы просто взорвем ЕАЭС», — полагает Портанский.

Уйдя из ВТО, России придется в срочном порядке возобновлять торговые переговоры практически со всем незападным миром, чтобы прийти к новым соглашениям, и далеко не факт, что этот процесс будет быстрым и простым. Такого мнения придерживается Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, главный редактор научного журнала Review of Business and Economics Studies.

«Немало государств заинтересованы в максимальном ослаблении защитных барьеров для поставки своей продукции в нашу страну. И они воспользуются опрометчивым решением РФ покинуть ВТО, чтобы улучшить торговый баланс в свою пользу», — обозначил проблему Селезнев.

Торговые отношения с коллективным Западом разрушены, и возможные иски России в ВТО к нашим бывшим «западным партнерам», скорее всего, ничего не дадут, и санкции останутся в силе. Но, отметил Селезнев, незападный мир по-прежнему ориентирован на свободу торговли. «Китай и другие страны Азии готовы торговать и с Россией. Поэтому Москве стоит выстраивать с ними торговые связи, используя уже наработанный пакет международных договоров. Поэтому нельзя сказать, что членский билет ВТО совсем уж бесполезен для России», — резюмировал эксперт.