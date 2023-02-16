Варшава, 16 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Если спортсмены из России и Белоруссии примут участие на Олимпийских играх в 2024 году, то Варшава готова бойкотировать решение Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК», — сказал он.

Бортничук напомнил, что время до Олимпиады в Париже ещё есть, а в 2023 году россияне и белорусы не примут участие в Европейских играх в польском Кракове ни под нейтральным, ни под каким-либо другим флагом.

Ранее министр подтвердил намерение Польши создать коалицию стран, выступающих против допуска атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года в МОК заявили, что рассматривают возможность допуска к Играм спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе, без флага и гимна. Это может коснуться только тех, кто не поддерживает проведение специальной военной операции.

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