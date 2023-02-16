Столтенберг спрогнозировал «долгое-долгое» противостояние России и НАТО

Брюссель, , 17:55 — REGNUM Новая эра противостояния России и НАТО может продлиться очень долго, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в опубликованном 16 февраля интервью агентству France Presse (AFP).

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, кризис в Европе, вызванный российско-украинским конфликтом, стал самым опасным со времён Второй мировой войны и подтолкнул членов альянса к столь масштабной перестройке своей обороны, какой не было с распада СССР.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, это может длиться много, много, много, много лет», — сказал Столтенберг и подчеркнул, что российскому президенту Владимиру Путину нужна «другая Европа».

Вместе с тем он отметил, что возможны и внезапные перемены, подобные падению Берлинской стены или катастрофе 9/11 в США.