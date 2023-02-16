Москва, 16 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты давно бы подали в суд на журналиста Сеймура Херша за клевету, если бы они не имели отношения к диверсиям на «Северных потоках». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Михаил Терещенко/ТАСС Сергей Иванов

«Если бы американцы были ни при чем, я хорошо знаю западный менталитет и западные правила, они бы давным-давно подали на него в суд за клевету и предъявили бы материальный ущерб в сотни миллионов долларов», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, бездействие со стороны американских властей указывает на то, что в Белом доме понимают, что судебный процесс «не принесёт ничего хорошего».

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Иванов выразил мнение, что в России можно было бы ввести многомиллионные штрафы за клевету. Он также подчеркнул, что странам Запада нельзя доверять, поскольку те «просто делают вид, что ничего не произошло».

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах. В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Затем, спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

Позднее журналист обвинил ведущие СМИ США в том, что они замалчивают результаты его работы.