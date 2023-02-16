Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден проведёт встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в начале марта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден и Олаф Шольц © Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Президент с нетерпением ждет возможности поприветствовать канцлера Шольца в Белом доме в пятницу, 3 марта», — сказала она, добавив, что визит главы немецкого правительства в США подтвердит тесные дружеские связи между странами.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят усилия по поддержке киевского режима, меры по «возложению ответственности на Россию» за проводимую ею специальную военную операцию, а также шаги по укреплению трансатлантической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Bloomberg Арне Делфс заявил, что своим заявлением о поставке на Украину меньшего количества танков, чем планировалось, Германия фактически признала провал западных союзников в вопросе поддержки ВСУ.