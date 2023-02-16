В парламенте Молдавии утвердили новое правительство страны

Молдавия, , 17:43 — REGNUM Парламент Молдавии 16 февраля утвердил состав нового правительства страны во главе с Дорином Речаном.

Дорин Речан © EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

Ранее (в 2012–2015 годах) Речан занимал пост главы МВД страны, с 2022 года он возглавлял Высший совет безопасности.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку 10 февраля, однако в правящей коалиции заявили о готовности сформировать новое правительство без досрочных выборов.

В Молдавии проходят массовые митинги протеста против резкого роста цен на свет, газ и отопление.