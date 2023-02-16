Международные резервы России за неделю сократились на 12 миллиардов долларов

Москва, , 17:44 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 10 февраля сократился за неделю на 12 миллиардов долларов, или на 2%, до 589 миллиардов долларов. По данным Банка России, это произошло вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

Москва. Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в ЦБ объявили о повышении с 1 марта нормативов обязательных резервов для банков на один процентный пункт, до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций.

До 7% повышаются нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы России составляли 630,207 миллиарда долларов.

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