Читатели Exxpress возмутились утаиванием причастности США к теракту на «Северных потоках»

Вена, , 17:38 — REGNUM Замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша по теракту на газопроводах «Северный поток» и роли США в этом возмутило читателей австрийской газеты Exxpress.

Газоприемная станция газопровода «Северный поток — 2» в Любмине © Stefan Sauer/dpa/picture-alliance

«Это была террористическая атака на жизненно важную инфраструктуру Европы. А конформистские и мейнстримные СМИ об этом молчат. Сейчас всё проясняется», — написал один из комментаторов.

По его словам, Байдена, Столтенберга и фон дер Ляйен как главных поджигателей нужно привлечь к ответственности.

«Расследование Херша раскрывает мрачную правду, которую стыдливо утаивают наши трусливые политики: ЕС — вассал США», — отметил другой.

«Взрыв этого трубопровода был покушением самого отвратительного рода, направленным против жизненно важных интересов Германии», — добавил третий.

Напомним, 8 февраля американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своей статье сообщил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы летом 2022 года, а спустя три месяца норвежцы её взорвали.

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