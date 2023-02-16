В Австрии возмутились утаиванием роли США в теракте на «Северных потоках»
Вена, 16 февраля 2023, 17:38 — REGNUM Замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша по теракту на газопроводах «Северный поток» и роли США в этом возмутило читателей австрийской газеты Exxpress.
«Это была террористическая атака на жизненно важную инфраструктуру Европы. А конформистские и мейнстримные СМИ об этом молчат. Сейчас всё проясняется», — написал один из комментаторов.
По его словам, Байдена, Столтенберга и фон дер Ляйен как главных поджигателей нужно привлечь к ответственности.
«Расследование Херша раскрывает мрачную правду, которую стыдливо утаивают наши трусливые политики: ЕС — вассал США», — отметил другой.
«Взрыв этого трубопровода был покушением самого отвратительного рода, направленным против жизненно важных интересов Германии», — добавил третий.
Напомним, 8 февраля американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своей статье сообщил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы летом 2022 года, а спустя три месяца норвежцы её взорвали.
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