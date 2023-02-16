Брюссель, 16 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Руководству НАТО было известно, что Россия начнёт военную спецоперацию на Украине 24 февраля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в опубликованном 16 февраля интервью агентству France Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Он рассказал, что отправился спать, понимая, что через несколько часов его разбудят. Так и произошло — ночь оказалась короткой.

«Около четырёх часов мне позвонил мой начальник штаба, и он просто коротко сказал мне, что они начали [боевые действия]… Неудивительно, потому что мы знали», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что не сомневался в решении президента России Владимира Путина начать спецоперацию, так как это «было предсказано за несколько месяцев».