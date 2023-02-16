* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Посольство России отреагировало на попавшего в эфир военного ВСУ с нашивкой ИГ*

Копенгаген, , 17:36 — REGNUM В посольстве России в Копенгагене заявили, что видеоматериал телеканала DRTV, в котором был показан военнослужащий ВСУ с нашивкой террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), демонстрирует пример ценностей, которым следуют солдаты Украины. Об этом 16 февраля написала пресс-служба посольства России в Копенгагене на своей странице в социальной сети.

ВСУ с нашивкой террористической организации Цитата из видео dr.dk. 2023. Дания

«Корреспонденты датского телеканала (DRTV) запечатлели украинского солдата, чья форма «украшена» шевроном с символикой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Еще один наглядный пример ценностей, которых придерживаются украинские военные», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины при содействии представителей стран Запада открыто проводят вербовку боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих террористических группировок Ближнего Востока, готовых «убивать русских».

Ранее в Минобороны России официально заявили, что иностранные наемники не смогут рассчитывать на статус военнопленных и на защиту международными конвенциями.

Напомним, что в составе украинских нацистских батальонов давно присутствуют «западные» наемники.

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