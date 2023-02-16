EUobserver: вещание Sputnik Arabic планируют запретить в ЕС
Брюссель, 16 февраля 2023, 17:30 — REGNUM Доступ к информационному порталу Sputnik Arabic могут запретить в ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций, сообщает интернет-портал EUobserver.
Отмечается, что в ЕС планируют включить RT Arabic и Sputnik Arabic в число запрещённых «рупоров пропаганды» российского президента Владимира Путина.
С марта 2022 года в ЕС запрещено вещание и распространение контента RT и Sputnik.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля руководители ЕС заявили о предложениях по десятому пакету антироссийских санкций на 11 млрд евро. Речь идёт о запрете экспорта «высокотехнологичных товаров», ограничениях для банков и компаний.