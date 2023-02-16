Пользователи Сети рекомендовали поместить Борреля в дом престарелых

Брюссель, , 17:28 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил действие антироссийских санкций с медленно действующим ядом. Пользователи соцсетей обрушились на дипломата с критикой.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Борреля, «многие думают, что санкции неэффективны, они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции — это медленно действующий яд, как мышьяк».

Один из читателей его реплики поинтересовался: «Откуда он знает, как действует мышьяк?»

«Ему уже 75 лет! Уберите его оттуда и поместите в дом престарелых», — пишет другой автор.

Кто-то оставил комментарий, что ожидает ответа от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Это вообще дипломат или инквизитор?» — интересуется пользователь.

Ранее Боррель заявил, что внёс предложение включить около ста новых физических и юридических лиц в десятый пакет персональных санкций Евросоюза в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Италии и Германии скептически относятся к идее введения санкций на импорт российского синтетического каучука, тогда как Польша поддерживает данную меру.

Читайте также: В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России