Глава европейской дипломатии сравнил антироссийские санкции с мышьяком
Брюссель, 16 февраля 2023, 17:28 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил действие антироссийских санкций с медленно действующим ядом. Пользователи соцсетей обрушились на дипломата с критикой.
По словам Борреля, «многие думают, что санкции неэффективны, они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции — это медленно действующий яд, как мышьяк».
Один из читателей его реплики поинтересовался: «Откуда он знает, как действует мышьяк?»
«Ему уже 75 лет! Уберите его оттуда и поместите в дом престарелых», — пишет другой автор.
Кто-то оставил комментарий, что ожидает ответа от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Это вообще дипломат или инквизитор?» — интересуется пользователь.
Ранее Боррель заявил, что внёс предложение включить около ста новых физических и юридических лиц в десятый пакет персональных санкций Евросоюза в отношении России.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Италии и Германии скептически относятся к идее введения санкций на импорт российского синтетического каучука, тогда как Польша поддерживает данную меру.
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