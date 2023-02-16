Москва, 16 февраля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Фигурист Роман Костомаров самостоятельно дышит уже несколько суток, врачи надеются на сохранение положительной динамики. Об этом 16 февраля заявил главврач больницы в «Коммунарке» Денис Проценко в интервью «Аргументам и фактам».

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

«Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно. Однако мы осознаём, что ситуация может меняться», — сказал Проценко.

Он отметил, что последние 48 часов дисфункция органов начала разрешаться. У спортсмена начинает восстанавливаться работа почек, хотя была тяжёлая полиорганная недостаточность с отсутствием мочевыводящей функции.

Также, по его словам, имелись проблемы с лёгкими и сердцем, поскольку при такой тяжёлой инфекции почти нет органов, которые бы не пострадали.

«Нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно», — добавил Проценко, отметив, что при поступлении в больницу клинико-лабораторные показатели спортсмена указывали на неблагоприятный прогноз.

Медик рассказал, что с Костомаровым постоянно работает команда врачей, а в первые пять дней консилиум собирался раз в 12 часов для обсуждения тактики лечения.