Москва, , 17:27 — REGNUM На тренера и директора музея фигурного катания Андрея Уварова завели четвёртое уголовное дело за домогательства к несовершеннолетним. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Фигуристы © Александр Вильф/РИА Новости

Тренера фигуристок Андрея Уварова задержали и отправили в СИЗО ещё 26 января. С тех пор каждые несколько дней на него заводят новые уголовные дела за домогательства. 14 февраля СК возбудил четвёртое дело в отношении Уварова. Поводом для нового материала стали показания ещё одной девушки, которая рассказала следователям о событиях 10-летней давности. По ее словам, все произошло на московской ледовой арене. После этих событий девушка решила не продолжать карьеру фигуристки и закончила с тренировками.

«Следствием было установлено, что задержанный в феврале 2013 года находясь на ледовой арене торгового центра, расположенного на улице Сходненская, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. На тот момент пострадавшей было всего 10 лет», — рассказал собеседник агентства

В отношении Андрея Уварова возбудили уголовное дело по п.«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Это уже четвёртое дело на тренера фигуристок, ранее было заведено 2 материала с аналогичным составом и ещё один по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему.