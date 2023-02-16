Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: разбирательств по «Северным потокам» может не быть

Москва, , 17:17 — REGNUM Газопроводы «Северный поток» подорваны в результате акта государственного терроризма, который необходимо расследовать. Но не исключено, что разбирательств не будет, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль телеканалу RT.

Карин Кнайсль Дарья Драй © ИА REGNUM

Прозрачное расследование необходимо, подчеркнула Кнайсль, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к аварии на газопроводах. По её словам, речь идёт не только о средствах налогоплательщиков, но и о бесперебойных поставках энергоносителей.

«Трубопроводы строят не для того, чтобы кого-то позлить или обрадовать. Это бизнес-проект, то есть он реализуется, потому что существует спрос, и со стороны Германии этот спрос существовал», — сказала экс-министр.

Она напомнила о «впечатляющем» скандале вокруг Агентства национальной безопасности США, который поднял Эдвард Сноуден, и выразила опасения, что расследование подрыва трубопроводов не будет завершено.

«Это акт государственного терроризма. Но я боюсь, — это моё интуитивное ощущение, — мало что будет сделано», — призналась Кнайсль.

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