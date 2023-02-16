Москва, 16 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Газопроводы «Северный поток» подорваны в результате акта государственного терроризма, который необходимо расследовать. Но не исключено, что разбирательств не будет, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль телеканалу RT.

Дарья Драй ИА REGNUM Карин Кнайсль

Прозрачное расследование необходимо, подчеркнула Кнайсль, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к аварии на газопроводах. По её словам, речь идёт не только о средствах налогоплательщиков, но и о бесперебойных поставках энергоносителей.

«Трубопроводы строят не для того, чтобы кого-то позлить или обрадовать. Это бизнес-проект, то есть он реализуется, потому что существует спрос, и со стороны Германии этот спрос существовал», — сказала экс-министр.

Она напомнила о «впечатляющем» скандале вокруг Агентства национальной безопасности США, который поднял Эдвард Сноуден, и выразила опасения, что расследование подрыва трубопроводов не будет завершено.

«Это акт государственного терроризма. Но я боюсь, — это моё интуитивное ощущение, — мало что будет сделано», — призналась Кнайсль.

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