Американский журналист представил новые свидетельства по делу о подрыве «Северных потоков»

Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Водолазы из США с глубоководным оборудованием принимали участие в военных учениях Baltops-2022, которые проходили около острова Борнхольм в Дании, перед шестичасовым погружением с небольшими ящиками их инструктировал вице-адмирал шестого флота США. Об этом заявил один из высокопоставленных участников учений в анонимном письме, которое получил американский журналист Джон Дуган, сообщает РИА Новости.

Поверхность моря на месте утечки у острова Борнхольм © ZUMA/TASS

По информации журналистов, Дуган подтвердил агентству, что у него есть все основания доверять анонимному источнику, который предоставил ему документы и фотографии с учений, но попросил не публиковать их, чтобы никто не смог установить его личность.

«Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops-22 и глубоководным оборудованием. Все было корректно», — приводит агентство слова Дугана.

Так, автор письма сообщил, что в июне 2022 года был участником учений НАТО Baltops, которые проходили около острова Борнхольм в Дании. Он рассказал, что 15 июня вертолёт доставил группу граждан США в гражданской одежде.

Отмечается, что их встретил вице-адмирал шестого флота ВМС США и люди в штатском. Разговора автор письма не расслышал из-за шума вертолёта, но заметил у военнослужащих США ребризеры MK-29, в которых используется кислородно-гелиевая смесь для глубоководного погружения, а также другое высокопрофессиональное оборудование, которое не применяется обычными военно-морскими подразделениями.

Автор письма уточнил, что они привезли с собой небольшие ящики.

Уточняется, что сами водолазы заверяли тогда, что приехали, чтобы участвовать в учениях по разминированию: они должны были выйти в определенный район на резиновой лодке, там обнаружить и разминировать противокорабельные мины, при этом не имели при себе спецоборудования для такой работы. Помимо этого, как заявляет автор письма, военные США после беседы с вице-адмиралом США направились не в район учений, их не было на протяжении длительного времени.

«Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум», — утверждает свидетель, добавив, что они вернулись без ящиков и улетели на вертолёте.

Как передавало ИА REGNUM, лауреат Пулитцеровской премии американский журналист Сеймур Херш представил своё расследование причин взрывов на газопроводах России. В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. А спустя три месяца при помощи этой взрывчатки норвежцы ликвидировали три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

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