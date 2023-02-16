Москва, 16 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Замглавы управления по вопросам миграции Игорь Дудник и начальник отдела по вопросам беженцев Татьяна Дмитриева уволены из московского управления МВД. Об этом 16 февраля сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Решение об освобождении полковников Дудника и Дмитриевой от занимаемых должностей принял глава МВД России Владимир Колокольцев. «За формальный подход к рассмотрению заявлений граждан», — сказала Волк.

Ранее проживавший в Латвии русскоязычный писатель и блогер Сергей Васильев покинул республику из-за уголовного преследования за активную деятельность по поддержке Донбасса. Он обратился в московское управление с просьбой о временном убежище в России.

По словам Волк, проверка показала, что должностные лица поверхностно рассмотрели заявление Васильева, без учёта обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории Латвии.

«В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», — отметила Волк, добавив, что в ближайшее время вопрос предоставления убежища будет решён положительно.