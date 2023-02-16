Двух чиновников МВД уволили за формальный подход к заявлениям граждан
Колокольцев уволил из МВД двух полковников из-за отказа блогеру из Латвии в убежище
Москва, 16 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Замглавы управления по вопросам миграции Игорь Дудник и начальник отдела по вопросам беженцев Татьяна Дмитриева уволены из московского управления МВД. Об этом 16 февраля сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Решение об освобождении полковников Дудника и Дмитриевой от занимаемых должностей принял глава МВД России Владимир Колокольцев. «За формальный подход к рассмотрению заявлений граждан», — сказала Волк.
Ранее проживавший в Латвии русскоязычный писатель и блогер Сергей Васильев покинул республику из-за уголовного преследования за активную деятельность по поддержке Донбасса. Он обратился в московское управление с просьбой о временном убежище в России.
По словам Волк, проверка показала, что должностные лица поверхностно рассмотрели заявление Васильева, без учёта обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории Латвии.
«В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», — отметила Волк, добавив, что в ближайшее время вопрос предоставления убежища будет решён положительно.