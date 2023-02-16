Симферополь, , 17:06 — REGNUM Заявление властей США о том, что они не подталкивают Украину к нападению на Крым, является лукавством, сообщил 16 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Думаю, что все это лукавство со стороны США. Киевским властям никто ничего не запрещал», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что нельзя верить тому, что говорят их средства массовой информации, поскольку идет информационная война.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с журналистами 15 февраля пытался донести мысль о том, что Белый дом не подталкивает активно Украину к взятию Крыма. В Вашингтоне считают, что нападение на Крым стало бы пересечением красной линии, которую установила для себя Россия, а это опасно.