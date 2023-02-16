Симферополь, 16 февраля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Заявление властей США о том, что они не подталкивают Украину к нападению на Крым, является лукавством, сообщил 16 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Думаю, что все это лукавство со стороны США. Киевским властям никто ничего не запрещал», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что нельзя верить тому, что говорят их средства массовой информации, поскольку идет информационная война.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с журналистами 15 февраля пытался донести мысль о том, что Белый дом не подталкивает активно Украину к взятию Крыма. В Вашингтоне считают, что нападение на Крым стало бы пересечением красной линии, которую установила для себя Россия, а это опасно.