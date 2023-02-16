Вашингтон, 16 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Американский журналист Джон Дуган рассказал о получении анонимного письма от участника учений «Балтийские операции» (Baltops-22), в ходе которых у «Северных потоков» могла быть заложена взрывчатка. Текст письма американец предоставил РИА Новости.

US Navy/Global Look Press Водолазы

Согласно полученным данным, 15 июня прошлого года вертолёт доставил группу американцев в гражданской одежде «на остров». Их встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. Предположительно речь идёт об острове Борнхольм в Дании, рядом с которым и проходили учения «Балтийские операции».

Автор письма рассказал, что прибывшие выглядели как группа туристов со «странными прическами, усами и бородами». По словам свидетеля, при американцах было профессиональное оборудование для глубоководных погружений, которое не используют обычные военно-морские подразделения.

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«Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов», — сообщил аноним, уточнив, что обратно американцы вернулись без ящиков. Затем их забрал вертолёт, подытожил он.

Как передавало ИА REGNUM, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах. В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Затем, спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

Позднее журналист обвинил ведущие СМИ США в том, что они замалчивают результаты его работы.