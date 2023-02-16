Молдавские чиновники пока не переоделись по примеру украинских коллег в одежду стиля милитари, но быстро осваивают военную терминологию и чрезвычайные методы управления.

Игорь Иваненко, , 18:41 — REGNUM 14 февраля 2023 г. воздушное пространство республики на несколько часов было закрыто для авиаполётов. А днём ранее президент Молдавии и вовсе ошеломила общественность заявлением о готовящемся в Кишинёве государственном перевороте.

Майя Санду Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Причиной введения бесполётного режима власти объявили вторжение в воздушное пространство Молдавии российского беспилотника. Российский след «найден» и в заявленном вооружённом мятеже.

Сославшись на информацию СБУ, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что внешние силы (граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории) при содействии местных структур якобы планируют в ближайшее время захваты заложников и зданий органов власти.

Такие действия можно было бы воспринять лишь как способ нагнетания антироссийской риторики, характерной для большинства восточноевропейских государств. Однако даже беглый взгляд на молдавскую политику обращает внимание на её милитаризацию в последнее время.

16 февраля на рассмотрение парламента Молдавии должен быть представлен состав нового кабинета министров во главе с Дорином Речаном. Последний в прошлом занимал пост министра внутренних дел и секретаря Высшего совета безопасности Молдавии. Остальные изменения в составе правительства не так уж и значительны.

В центре внимания молдавских властей находятся вопросы перевооружения национальной армии за счёт военной помощи от западных государств. Госпожа Санду не скрывает своего скептического отношения к нейтральному статусу республики и открыто ратует за вступление Молдавии в НАТО.

Большой переполох в начале нынешнего года произвела массовая раздача повесток военнообязанным жителям республики. Соответствующие действия минобороны Молдавии объясняло необходимостью уточнения баз данных военкоматов.

Обострением приднестровского конфликта чревато принятие «закона о сепаратизме». Он уже принят парламентом и ожидает утверждения президентом. Уголовная ответственность грозит теперь всем сотрудникам «антиконституционных субъектов», «незаконных информационных структур» и даже обывателям за «неуведомление о преступлениях, совершенных против государства». Под эти категории попадает значительная часть жителей самоопределившейся Приднестровской республики.

Гагаузскую автономию изрядно всполошили демонстративные манёвры бригады спецназа МВД Молдавии, прошедшие полгода назад на улицах главного города автономного региона. Многие восприняли это как попытку запугать гагаузов, среди которых очень сильны симпатии к России.

Комрат. Гагаузия © Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Причины подобных действий для оппозиционных сил в Молдавии очевидны. Здесь мало кто верит в реальность антигосударственного заговора и воспринимают происходящее как подготовку окружения Санду к предстоящим в 2023 г. местным выборам, а также к избранию башкана (главы) Гагаузии.

Муниципальные выборы в Молдавии имеют огромнейшее значение, поскольку на большей части республики существует двухуровневая система власти (центр — муниципалитеты). Главы крупнейших муниципалитетов являются заметными медийными фигурами, от расстановки сил в местных советах будет зависеть организация последующих выборов национального уровня.

Вместе с тем положение дел в двух крупнейших муниципальных образованиях и Гагаузском регионе складывается для правящей партии PAS («Действие и солидарность») не лучшим образом.

Большое напряжение ощущается в «северной столице» Молдавии — русскоязычном городе Бельцы.

На прошлых местных выборах он отметился тем, что продемонстрировал рекордно низкую явку избирателей — менее десяти процентов. Виной тому стало очень спорное снятие с выборов основного оппозиционного кандидата (от партии «Шор») Марины Таубер. Причём, перед тем как выбыть из избирательной гонки, она сумела с большим отрывом победить в первом туре. Таубер являлась одним из лидеров массовых протестов в Молдавии, разразившихся минувшим летом и осенью.

На предстоящих выборах команде Санду предстоит вновь столкнуться с этим сильным соперником в стратегически важном городе.

Мэр Кишинёва Ион Чебан — едва ли не главный раздражающий фактор для нынешнего правительства Молдавии.

Ион Чебан © Егор Алеев/ТАСС

На прошлых выборах Чебан ассоциировался с Партией социалистов, воспринимался как близкий сподвижник Игоря Додона. Заняв кресло градоначальника, он попытался дистанцироваться от партийных дискуссий, стал позиционироваться как аполитичный технократ. Но это не уберегло мэра от противостояния с центральной властью.

Летом 2022 г. на фоне массовых антиправительственных акций в столице Чебан перешёл в контрнаступление. Он заявил о создании «Национального альтернативного движения». Новый политпроект ратует за продолжение евроинтеграции, но без «перегибов» Санду.

Пожалуй, самые сложные отношения у нынешних центральных властей Молдавии с региональными элитами складываются в Гагаузии.

Вероятно, здесь сказывается и национальный колорит. Православные тюрки гагаузы не особо стесняются в оценках происходящего в стране экономического кризиса. Поддерживая тесные связи с Москвой и Анкарой, лидеры Гагаузской автономии могут позволить себе очень смелые политические заявления.

К примеру, Народное собрание (парламент) Гагаузии прямо обвинило центральное правительство в близоруком разрыве экономического сотрудничества с Россией.

«Вы не такая, какой вас рекламируют ваши странные фанаты на Facebook*. Вы ни Жанна д’Арк, ни символ свободы. Скорее, вы — символ инфляции, цензуры, чрезвычайного положения и недоверия к завтрашнему дню», — заявила на днях в своём публичном обращении лидер Гагаузии Ирина Влах, обращаясь к президенту Майе Санду.

Влах явно имеет не только региональные, но и государственные политические амбиции. Её победа на выборах башкана станет болезненным ударом для правящей партии Молдавии.

Ирина Влах © Вадим Денисов/ТАСС

Противостояние Санду с рядом региональных лидеров на выборах обещает быть явно непростым. Регионалы успешно оседлали повестку острого социально-экономического кризиса в Молдавии и постоянно обвиняют правительство в неэффективности. Благо, аргументов для такой критики хоть отбавляй.

Менее чем за год коммунальные тарифы в республике выросли в 3,2 раза. К концу 2022 г. более дорогую цену за электроэнергию на Европейском континенте платили только греки. Инфляция в Молдавии превзошла даже аналогичный показатель в воюющей Украине. Впервые за многие годы в республике фиксируется спад деловой активности, сокращение числа фирм.

Недавняя отставка правительства Натальи Гаврилицы была вынужденной мерой с целью хоть как-то ослабить критику президента и правящей партии PAS. Но этого для успешной избирательной кампании явно недостаточно.

Демонстрируя показную твёрдость, госпожа президент пытается консолидировать прозападный электорат, который в своё время привёл её к власти.

В этом плане совсем не случайно распространение слухов о том, что Санду может принять участие в предстоящих выборах на пост президента Румынии, гражданкой которой она является. И хоть её шансы на победу не велики, но это может подстегнуть её популярность в унионистских кругах (сторонников румынско-молдавского объединения).

В то же время нагнетание военной истерии, «закон о сепаратизме» являются средством воздействия на политических оппонентов Санду. С одной стороны, таким образом отвлекается внимание от актуальной социальной повестки, а с другой — такие политики, как Таубер, Чебан или Влах, могут быть в любой момент обвинены в сговоре с «врагами государства» и как минимум лишиться политических перспектив.

Марина Таубер © EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

Хотя от нынешнего президента Молдавии можно ожидать и самых экстраординарных шагов.

Её победа на выборах 2020 г. за счёт массового голосования зарубежной диаспоры говорит о многом. Выборы в «неудобных» муниципалитетах и Гагаузской автономии могут быть просто отменены под предлогом введения чрезвычайного положения. Благо прецедент уже имеется, во время действия чрезвычайного положения в связи с коронавирусом местные выборы в Молдавии уже отменялись.

Уникальность нынешнего политического режима в Республике Молдавия состоит не только в том, что во главе его стоит женщина-президент. Санду сосредоточила в своих руках практически монопольную политическую власть. Нынешнему президенту послушен парламент, правительство, правоохранительная система. Подобная концентрация власти для республики необычна и напоминает разве что режим Воронина в 2001–2009 годах.

Приближающиеся политические события во многом определят, произойдёт ли дальнейшее укрепление власти действующего президента за счёт подчинения региональных элит или политическое влияние партии Санду начнёт снижаться.

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