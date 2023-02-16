Медведчук обратился к украинцам: Зеленский ведёт войну в интересах Запада

Москва, , 17:26 — REGNUM Гражданам, несогласным с политикой президента Украины Владимира Зеленского, следует объединяться и показать наличие другого мнения. С таким призывом к украинцам в эфире Первого канала выступил председатель политсовета запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведёт войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Медведчук заявил, что Зеленский «и его люди» якобы чувствовали исходящую от Медведчука опасность и предлагали ему уехать на несколько месяцев, когда тот находился под домашним арестом.

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