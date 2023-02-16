Киев, 16 февраля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе своего визита на Украину 16 февраля посетил Бучу и Бабий Яр, об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях.

EPA/GLEB GARANICH/POOL/ТАСС Эли Коэн во время визита на Украину

В своих комментариях по поводу Бучи (где киевские власти устроили масштабную провокацию в 2022 году) Коэн воздержался от осуждений какой-либо конкретной стороны.

Говоря о Бабьем Яре (где украинские националисты под руководством фашистов расстреливали евреев, цыган и советских солдат), Коэн отметил, что посетил мемориал, чтобы отдать дань памяти невинно убитым.

Визит Коэна является первой поездкой высокопоставленных израильских чиновников на Украину после начала специальной военной операции.