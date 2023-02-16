В Кировоградской области сообщили о взрыве на нефтехранилище
Кропивницкий, Украина, 16 февраля 2023, 16:46 — REGNUM В Кировоградской области Украины произошел пожар на хранилище нефтепродуктов, сообщил 16 февраля глава областной военной администрации региона Андрей Райкович.
Вместе с тем он не уточнил, где находится хранилище и сколько в нем было горючего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью 16 февраля во временно оккупированном Киевом Запорожье прозвучала серия взрывов.
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