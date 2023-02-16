Москва, 16 февраля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление об отмене пленарного заседания 21 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Новодережкин Антон/ТАСС Госдума

Как сообщалось ранее, 21 февраля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Депутатов Госдумы на этой неделе оповестили о необходимости пройти тестирование на COVID-19. Как сообщил накануне в своем телеграм-канале член фракции КПРФ Денис Парфёнов, тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших.

Согласно принятому постановлению, назначенное на 21 февраля пленарное заседание отменяется, а заседание 22 февраля начнётся в 10 утра, а не в полдень, как планировалось ранее.